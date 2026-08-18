Alianza ganó su partido por la fecha 21 del Torneo Oficial

A Rio Grande en la capital neuquina

El bicampeón de Lifune ganó un duro partido frente a Río Grande por 1 a 0 en la capital neuquina con gol de Alejandro Diaz.

Los dirigidos por Jorge Lencina fueron dominadores de gran parte del encuentro y lograron abrir el marcador en el primer tiempo luego de una buena jugada de Agustín Ríos qué envió el centro atrás para Alejandro Diaz.

La segunda mitad fue mucho más pareja, Rio Grande empezó a tener un poco más la pelota pero sin generar peligro al arco de Capdevila. El partido se hacía de ida y vuelta, pero sin ocasiones de peligro para los arqueros.

Alianza sigue a paso firme luego de la obtención del título y ya pensando en el Regional Amateur.