Ardió un casa y hubo pérdidas totales durante la madrugada en Cutral Co

Hubo personas asistidas por inhalación de humo.

Esta madrugada se produjo un incendio en el barrio Nehuen Che de Cutral Co que terminó con personas asistidas por la inhalación de humo. Fue en la calle Güemes, entre Marcelo Berbel y Olga Lione.

Desde el cuartel de bomberos voluntarios de Cutral Co confirmó que se trató de una casa que ardió por completo alrededor de la 3:20 de hoy. El Comando Radioeléctrico fue el encargado de dar aviso a los bomberos.

La primera unidad llegó al lugar, se constató un incendio generalizado en el inmueble, donde familiares y vecinos ya se encontraban trabajando para sofocar las llamas y retirar pertenencias.

Se inicó que tras eel siniestro, el personal de emergencia inició las tareas de extinción y solicitó apoyo inmediato.

En total, concurrieron dos dotaciones y la labor de seis bomberos, quienes lograron controlar la situación y finalizaron las tareas de enfriamiento a las 04:40 horas.

Se indicó que una ambulancia fue solicitada para atnder a alugnos vecinos que presentaban principios de asfixia, debido a la inhalación de humo. Desde el cuartel, se agregó que los efectivos policiales brindaron en colaboración con el perímetro de seguridad.