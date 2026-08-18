Marcos Ochova fue electo presidente del Club Petrolero Argentino

Finalmente se realizó la asamblea general ordinaria en el club

El Club Social y Deportivo Petrolero Argentino llevó a cabo este lunes 17 de agosto su Asamblea General Ordinaria para la renovación de autoridades. Tras el desarrollo del acto administrativo y la votación de los socios, Marcos Ochova resultó electo presidente de la institución.

De acuerdo con el acta de la reunión, la asamblea cumplió con los puntos establecidos: la elección de dos asociados para firmar el acta, el tratamiento de la memoria y balance del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025, y la elección de los miembros de la Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización. El primer punto fue aprobado por unanimidad, mientras que la memoria y el balance recibieron la aprobación por mayoría.

Marcos Ochova señaló que la jornada contó con una “gran concurrencia de socios” y que el acto se realizó en la fecha asignada por la dirección de Personas Jurídicas. El dirigente destacó el énfasis puesto en la regularidad del proceso: “Nos llevó un tiempo prudencial verificar la identidad de los socios tanto en el libro como con su documentación personal. Queremos ser transparentes desde el primer minuto”, afirmó.

La nueva conducción informó que este martes trasladará toda la documentación respaldatoria a la dirección de Personas Jurídicas para obtener la convalidación final del proceso. Según consta en el cierre de las actuaciones, los cargos a vencer requieren la presentación de certificados de antecedentes penales y de deudores alimentarios por parte de los designados.

El acto institucional concluyó con la firma de las autoridades salientes, encabezadas por el presidente Juan Álvarez y el secretario Juan José Figueroa, junto con el sello oficial de la entidad.