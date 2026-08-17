Provincia buscará atraer inversiones en Buenos Aires con una nueva edición del Neuquén Day

Ante empresas, cámaras sectoriales y referentes del ámbito público y privado.

El Gobierno de Neuquén realizará el lunes 24 de agosto el Neuquén Day 2026, una jornada destinada a promocionar las oportunidades de inversión y el potencial productivo de la provincia ante empresas, cámaras sectoriales y referentes del ámbito público y privado.

El encuentro comenzará a las 9.30 en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, donde el gobernador Rolando Figueroa encabezará la jornada y ofrecerá, a las 10.30, la Conferencia Central Neuquén.

Durante la actividad se abordarán distintos sectores estratégicos, entre ellos hidrocarburos y transición energética, turismo, producción e industria, economía del conocimiento, innovación y tecnología, energías limpias y ambiente.

También se desarrollarán espacios de networking entre las 11.30 y las 14, con el objetivo de generar vínculos directos entre potenciales inversores, empresas, autoridades y representantes de los distintos sectores productivos.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la iniciativa busca posicionar a Neuquén como un destino para nuevas inversiones y proyectos, apoyándose en su crecimiento económico, sus recursos y el desarrollo de nuevas oportunidades productivas.