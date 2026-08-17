La Orquesta de los Chicos se presentará nuevamente en Cutral Co

La propuesta contará además con la participación especial de Mara Diniello, arpista invitada

La comunidad de Cutral Co podrá disfrutar este sábado 22 de agosto de una propuesta musical que combinará el sonido del arpa con la energía de la música orquestal. Se trata del concierto “Mágica y Misteriosa…”, que se realizará a partir de las 19:00 horas en el Centro Cultural de Cutral Co, con entrada libre y gratuita.

El espectáculo tendrá como protagonista al arpa, acompañada por la Orquesta de Los Chicos, en una presentación pensada para acercar la música a toda la comunidad.

La propuesta contará además con la participación especial de Mara Diniello, arpista invitada, quien sumará su interpretación al encuentro musical.

La actividad es organizada con el acompañamiento de la Municipalidad de Cutral Co, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Neuquén.