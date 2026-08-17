Plaza San Martín: el lugar que nació en 1940 y diez años después sumó su monumento

La jornada quedó registrada por Alesio Miguel Saade en su libro Tiempos de viento, arena y sed

El 17 de agosto de 1940, mientras el país recordaba al general José de San Martín a 90 años de su muerte, la ciudad inauguraba una de sus plazas públicas: la actual Plaza San Martín de Cutral Co

La jornada quedó registrada por Alesio Miguel Saade en su libro Tiempos de viento, arena y sed, donde reconstruyó la escena a partir de los protagonistas y del paisaje de aquella época.

Según su relato, numerosos alumnos de la escuela Nº 119, vestidos con sus tradicionales guardapolvos blancos, llegaron al lugar junto con el abanderado, los escoltas y sus maestros. También participaron autoridades, vecinos y familiares.

La actividad fue denominada “concentración cívico escolar de inauguración de la plaza pública y recordación del 90 aniversario de la muerte del General Don José de San Martín”.

Frente a los asistentes se colocó un retrato del prócer sobre una mesa. Detrás, el paisaje ofrecía una imagen muy distinta de la plaza que las generaciones posteriores conocerían: un flamante molino de viento, una cisterna todavía sin enterrar y numerosos caños dispersos.

La descripción de Saade no solo permite reconstruir aquella ceremonia, sino también dimensionar cómo era la ciudad en sus primeros años. La plaza surgía en un espacio que todavía estaba atravesado por las necesidades de infraestructura y por las características de una comunidad en pleno crecimiento.

Diez años después

La historia de la Plaza San Martín tuvo un segundo momento el 17 de agosto de 1950.

En el marco del denominado Año del Libertador General San Martín, se inauguró el monumento dedicado al prócer. De ese modo, una década después de la apertura del espacio público, la plaza incorporó el elemento que terminaría convirtiéndose en uno de sus principales símbolos.

La fecha no fue casual. El 17 de agosto constituye el aniversario de la muerte de San Martín y, durante décadas, las conmemoraciones en su honor estuvieron estrechamente ligadas a los actos escolares y comunitarios.

Hoy, 86 años después de aquella primera inauguración, la Plaza San Martín forma parte de la memoria urbana de la ciudad. Su historia, sin embargo, comenzó mucho antes de convertirse en el espacio cotidiano que conocen las nuevas generaciones.

Quedó registrada en una escena de alumnos con guardapolvos blancos, autoridades y vecinos reunidos frente a un retrato del Libertador. Y, detrás de ellos, un molino, una cisterna y caños que recuerdan que la ciudad que hoy existe todavía estaba construyéndose.