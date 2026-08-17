ATE repudió el vandalismo en el Centro de Salud Brentana

El gremio expresó su respaldo a los trabajadores y trabajadoras del centro de salud

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) manifestó su “profunda preocupación y repudio” por los hechos de vandalismo registrados en el Centro de Salud Brentana de Cutral Co y reclamó medidas urgentes para reforzar la seguridad del establecimiento.

A través de un comunicado, el gremio expresó su respaldo a los trabajadores y trabajadoras del centro de salud y destacó la tarea que realizan diariamente para garantizar la atención y el cuidado de los pacientes y de la comunidad.

Desde ATE señalaron que conocen “la dedicación, el compromiso y el esfuerzo” del personal que sostiene el funcionamiento del establecimiento y consideraron que los hechos registrados afectan tanto a los trabajadores como a los vecinos que concurren en busca de atención.

Ante esta situación, el sindicato solicitó a las autoridades correspondientes que intervengan y dispongan de manera urgente los trabajos y las medidas de seguridad necesarias para evitar nuevos episodios.

“Como ya lo hemos manifestado al Ejecutivo, la seguridad y las condiciones adecuadas de trabajo son fundamentales”, sostuvo ATE, al remarcar que garantizar espacios seguros resulta indispensable tanto para quienes desempeñan sus tareas como para brindar una atención de calidad a la comunidad.

Por su parte la dirección del hospital comunicó que el hecho fue denunciado ante la autoridad policial correspondiente y que ya se encuentran trabajando junto a las áreas competentes para reforzar las medidas de seguridad del establecimiento.