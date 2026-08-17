Piedra del Aguila: decomisan 32 truchas y labran tres actas por infracciones de pesca

Fue el domingo en un sector de acceso a la hidroeléctric

Un procedimiento conjunto entre personal de la comisaría 8° de Piedra del Águila y Guardafauna de la Provincia del Neuquén terminó con el decomiso de 32 truchas y el labrado de tres actas de infracción por incumplimientos a la normativa vigente.

El operativo se desarrolló durante la tarde-noche del domingo en un sector de acceso a la hidroeléctrica Piedra del Águila, donde los agentes provinciales realizaban tareas de control de la actividad pesquera.

En ese contexto, fue identificado un vehículo en el que se desplazaban tres personas que se encontraban realizando pesca. De acuerdo con la información oficial, los ocupantes se mostraron reticentes ante la intervención del personal de inspección.

Durante la fiscalización, Guardafauna constató que se había superado la cantidad de ejemplares permitida para la captura. Ante esta situación, se procedió al decomiso de un total de 32 truchas.

Además, se labraron tres actas de infracción, correspondientes a los incumplimientos detectados durante el procedimiento.