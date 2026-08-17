Cutral Co: se conmemoró un año más del paso a la inmortalidad del libertador San Martín

Este 17 de agosto se cumple el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Las autoridades locales se congregaron frente al monumento del prócer que está en la plaza principal de Cutral Co.
Después del izamiento de las banderas nacional y provincial. Además, se colocaron ofrendas florales. La ceremonia contó con la presencia de funcionarios del Ejecutivo municipal, concejales y representantes de la comisión vecinal del barrio Centro Sur.
En memoria del Padre de la Patria, se recordó a la figura fundamental de la historia y protagonista de la lucha por la independencia de Argentina, Chile y Perú, cuyo legado permanece como símbolo de compromiso, valentía y libertad de los pueblos.