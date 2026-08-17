¿Por qué es feriado el 17 de agosto? El homenaje a José de San Martín

En 2007 se hizo una votación y fue elegido como el representante del Gen Argentino. Mirá un video para conocerlo mejor

El 17 de agosto falleció la figura más importante de la historia argentina, conocido históricamente como El Libertador. Se trata de José de San Martín, militar y político que fue imprescindible para la independencia de Argentina.

Nacido el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú (Corrientes), como José Francisco de San Martín y Matorras, fue un destacado militar y político y sus campañas revolucionarias fueron decisivas para la independencia de Argentina, de Chile y de Perú. Dichas campañas fueron respaldadas en el Río de la Plata y por mar, por la escuadra al mando del Almirante Guillermo Brown.

El libertador falleció a los 72 años, el 17 de agosto de 1850, en su casa de Boulogne-sur Mer (Francia). Sus restos fueron repatriados en 1880, a bordo del vapor ARA “Villarino”, y actualmente descansan en el mausoleo de la Capilla Nuestra Señora de la Paz, en la Catedral Metropolitana.

San Martín fue elegido en 2007 como la figura que más representa al ser argentino en el programa Gen Argentino. Le ganó la votación a René Favaloro. Si querés saber más, mirá este video.