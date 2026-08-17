Los bomberos voluntarios de Plaza Huincul izaron las banderas argentina y de la provincia

Esta mañana, los bomberos voluntarios de Plaza Huincul izaron la bandera argentina y la de Neuquén.
Lo hicieron por primera vez desde que fueron nombrados custodios honorarios y guardianes de las dos banderas. Así lo aprobó el Concejo Deliberante mediante la ordenanza N° 2124 de este año.
En esa norma designa a la Asociación de Bomberos Voluntarios como custodios honorarios desde el pasado 14 de julio de 2026. Desde ese momento, hasta ahora fue hoy la primera fecha patria donde la pudieron izar y luego la arriarán y la guardarán en el propio cuartel.