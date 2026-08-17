Un hombre volcó en la ruta 22 durante la madrugada

El hombre tuvo que ser asistido porque sufrió varias heridas pero no estaba crítico

Un incidente vial se registró en la madrugada de este lunes, en la ruta nacional 22 en el tramo cercano a San Sebastian, desde Cutral Co a Zapala.

Desde la División Tránsito de Plaza Huincul se confirmó que el incidente fue en la jurisdicción de Zapala, aunque por cercanía la primera intervención fue local.

El vuelco habría tenido un único protagonista, el conductor de un vehículo que debió ser asistido aunque no estaba en estado crítico. El auto quedó inutilizable pero el hombre pudo salir, pero no tenía señal de celular para avisar lo que le había ocurrido, como era de madrugada tampoco pasaron muchos vehículos así que tardó en llegar la policía.

La jurisdicción policial y sanitaria sobre la ruta 22 se determina por la división regional. Cuando comienza la Región Centro, antes departamento Zapala, entonces ya cesa la jurisdicción de la región Comarca petrolera, que antes era del departamento Confluencia. Pero en la realidad es que los múltiples accidentes cerca del paraje San Sebastian le quedan más cerca a Cutral Co aunque están en jurisdicción de Zapala.