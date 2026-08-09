Vecinos del barrio Peñi Trapún reclaman por la interrupción del servicio de Cablevisión

En la intersección de las calles Santa Isabel y Hueney Mapu

El inconveniente se registra desde el jueves por la tarde y, según señalaron los vecinos, estaría relacionado con trabajos realizados sobre el tendido telefónico en la zona.

Según relataron los vecinos, el inconveniente se habría originado durante trabajos realizados por personal de Copelco sobre el tendido de cables telefónicos. De acuerdo con su versión, durante esas tareas habría quedado suelta la caja principal de conexión correspondiente al servicio de Cablevisión.

Además, señalaron que advirtieron al personal que la estructura podía caerse, pero aseguraron que el reclamo no habría sido atendido. Posteriormente, la caja terminó cayendo.

A esta situación se sumó, según el relato vecinal, el paso de una máquina perteneciente a una empresa que habría enganchado y retirado parte del tendido correspondiente al servicio de Cablevisión, provocando el corte de las conexiones.

Ante la falta de servicio, los vecinos se comunicaron con el número de atención al cliente de Cablevisión. Sin embargo, indicaron que recibieron como respuesta que la reparación podría concretarse recién dentro de aproximadamente una semana y media.

Los vecinos también señalaron que, posteriormente, personal habría regresado al lugar y retirado la caja principal de conexión de Cablevisión.

El punto donde se registra el inconveniente está ubicado en la intersección de las calles Santa Isabel y Hueney Mapu, en el barrio Peñi Trapún de Cutral Co.