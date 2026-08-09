Alianza logró el bicampeonato de Lifune

Ganó su partido frente a Patagonia como local por 4 a 2

Alianza ganó su partido frente a Patagonia como local por 4 a 2 y volvió a festejar el campeonato en su cancha.

Los dirigidos por Jorge Lencina se quedaron nuevamente con el Torneo Oficial de Lifune y ahora Alianza es el máximo ganador de la liga con 16 títulos.

Alianza dependía de si mismo para ser campeón, ganando, empatando hasta incluso perdiendo su partido y que San Patricio no sumara frente a Independiente se quedaba con el título.

El transcurso del partido no encontraba dominador, Alianza era mas vertical pero Patagonia quería salir rápido de contra y sorprender al equipo de Cutral Co.

Alianza abrió el marcador pasado los 10 minutos con una buena jugada que encontró a Ale Diaz, Bautista Monteseirin y Alexis Sanchez para el gol del delantero de Cutral Co Diaz.

Alianza comenzó a tener un poco tener un poco más la pelota y estiraba la ventaja con el gol de Alan Gutierrez. Patagonia descontaba en el marcador luego de recuperar una pelota cerca de su área y saliendo con un pelotazo largo encontró a la defensa de Alianza adelantada y Juan Parigiani anotó ante la saluda de Capdevila.

En el segundo tiempo Patagonia salió mejor. Dominando la pelota pero sin generar ocasiones de peligro para el arco de Alianza. El equipo de Cutral Co encontró el 3 a 1 con el gol de Joaquín Rikemberg y el campeonato se encaminaba para Alianza.

Unos minutos despues del gol de Alianza, se iba expulsado por doble amarilla Bautista Monteseirin. A pesar de estar con un hombre menos, Alianza puso el 4 a 1 en el marcador con gol de Thiago Lapadu.

Patagonia no pudo descontar hasta que el árbitro cobrara un penal para el equipo de Neuquén que cambio por gol Maximiliano Azame y puso el 4 a 2 definitivo en el marcador.

Alianza festejó nuevamente con su público como en el año 2025 y se convirtió en el más ganador de Lifune.