El ISSN cubrirá el 100% de anteojos para afiliados mayores de 65 años

Tanto para armazones como para cristales.

El beneficio comenzará a regir el 1° de septiembre y alcanzará tanto a armazones como a cristales.

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) anunció que, a partir del 1° de septiembre de 2026, sus afiliados mayores de 65 años tendrán una cobertura del 100% en anteojos, tanto para armazones como para cristales.

La medida fue aprobada por el Consejo de Administración de la obra social y se encuentra en concordancia con el Plan Provincial “CUIDAR+65”, impulsado por el Ministerio de Salud de Neuquén.

De acuerdo con la normativa, las ópticas prestadoras deberán informar de manera clara y previa cuáles son las opciones de armazones y cristales contempladas dentro del programa base de cobertura total.

En caso de que el afiliado opte voluntariamente por un armazón de mayor valor, cristales con especificaciones técnicas superiores o tratamientos adicionales, deberá abonar únicamente la diferencia de precio entre el producto elegido y el monto acordado con el ISSN.

De esta manera, la obra social busca profundizar las políticas de protección asistencial destinadas a las personas mayores y facilitar el acceso a elementos necesarios para mejorar su calidad de vida.

La nueva cobertura se suma a otras prestaciones especiales que el ISSN viene implementando para este grupo etario, entre ellas el programa “Vacunas +65”, que contempla la cobertura de antígenos contra el virus de la influenza y la vacuna antineumocócica.

Asimismo, la obra social cuenta con distintos programas que garantizan una cobertura del 100% para tratamientos y medicamentos, sin distinción de edad, destinados a personas con enfermedades como diabetes e hipertensión arterial, entre otras.