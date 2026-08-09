Añelo se prepara para una nueva Feria de Emprendedores y Artesanos

Se sortearán dos automóviles y una camioneta

La actividad se realizará el sábado 15 de agosto, de 14 a 19 horas, en la Plaza Central. La propuesta busca promover la producción local y ofrecer un espacio de encuentro para la comunidad.

La localidad de Añelo será escenario de una nueva edición de la Feria de Emprendedores y Artesanos, que tendrá lugar el próximo sábado 15 de agosto, de 14 a 19 horas, en la Plaza Central.

La jornada contará con la participación de emprendedores y artesanos locales, quienes tendrán la posibilidad de exhibir y comercializar sus productos, fortaleciendo así el desarrollo de la economía local y el vínculo con la comunidad.

Entre las actividades previstas también se encuentra el último intercambio de figuritas y un stand de venta de números para quienes deseen participar de un sorteo.

Según lo anunciado en la convocatoria, durante la jornada se sortearán dos automóviles y una camioneta, como parte de la propuesta para los asistentes.