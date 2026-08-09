Plaza Huincul: dictarán un curso gratuito para aprender a reparar electrodomésticos

En el Centro de Formación Profesional N.º 4 de Plaza Huincul

El Centro de Formación Profesional N.º 4 de Plaza Huincul anunció la apertura de inscripciones para un nuevo curso de formación en reparación de electrodomésticos, una propuesta gratuita orientada a quienes buscan aprender un oficio con salida laboral.

La capacitación comenzará el 18 de agosto y se extenderá hasta el 4 de diciembre. El curso no requiere experiencia previa y está pensado para brindar herramientas prácticas que permitan reparar y realizar mantenimiento de distintos aparatos de uso cotidiano.

Entre los contenidos previstos se encuentran la reparación de licuadoras, pavas, cafeteras y tostadoras, además del reconocimiento de componentes y circuitos, diagnóstico de fallas, mantenimiento de equipos y pautas para trabajar de manera segura con electricidad.

Desde la institución destacaron que la formación también apunta a brindar herramientas para quienes quieran trabajar por cuenta propia, atender clientes y generar una salida laboral a partir del oficio adquirido.

Inscripciones

Las inscripciones se realizaran de 18:00 a 22:00, en el CFP N.º 4, ubicado en avenida Azucena Maizani 670, Plaza Huincul.

Para anotarse, los interesados deberán presentar DNI (original y copia), partida de nacimiento y título secundario o constancia de cursado.

La cursada se desarrollará lunes y viernes, de 18:30 a 22:00, bajo un formato intensivo de formación.