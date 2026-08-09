Una docente de Cutral Co se destacó en el Mundial de Natación de Invierno

Las pruebas se realizan en aguas cuya temperatura oscila entre los 0 y 3 grados

Silvana Romero, de 52 años, comenzó a nadar a los 42 y actualmente compite en aguas de entre 0 y 3 grados. En el certamen que se desarrolla en el Glaciar Perito Moreno ya obtuvo seis medallas. La delegación neuquina suma 20 preseas.

Silvana Romero, docente oriunda de Cutral Co, es una de las representantes neuquinas que participa del Mundial de Natación de Invierno – Winter Swimming World Cup, que se desarrolla en la provincia de Santa Cruz, en las aguas de la Bahía de los Témpanos, dentro del Parque Nacional Los Glaciares.

A sus 52 años, Romero atraviesa uno de los momentos más destacados de su trayectoria deportiva. La nadadora comenzó a practicar esta disciplina a los 42 años, cuando se incorporó al natatorio municipal de Plaza Huincul, y desde entonces fue consolidando una actividad que la llevó a competir en aguas abiertas y, posteriormente, en escenarios de temperaturas extremas.

En esta edición del Mundial, las pruebas se realizan en aguas cuya temperatura oscila entre los 0 y 3 grados, una condición que requiere una preparación específica y un importante esfuerzo físico por parte de los participantes.