Picún Leufú se prepara para una jornada de destrezas gauchas con entrada libre y gratuita

En el Campo de Jineteadas “Pantaleón Bustamante”.

La localidad de Picún Leufú será escenario de una jornada dedicada a la tradición y la cultura gaucha. El encuentro se realizará el sábado 15 de agosto, desde las 11:00, en el Campo de Jineteadas “Pantaleón Bustamante”.

La propuesta es organizada por Amigos Rienderos, con el acompañamiento de la Municipalidad de Picún Leufú, y contará con distintas actividades vinculadas a las costumbres gauchas y espacios pensados para compartir en familia.

Durante la jornada se desarrollarán las tradicionales destrezas gauchas, acompañadas por la participación del animador David Ceballo, el payador Bruno Palavecino y el músico Gonzalo Salazar, en primera guitarra.

Desde la organización invitaron a vecinos y visitantes a participar de esta propuesta que busca mantener vivas las tradiciones y generar un espacio de encuentro en torno a la cultura popular.

La actividad será con entrada libre y gratuita.