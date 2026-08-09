Habrá un domingo frío y con cielo cubierto en Plaza Huincul y Cutral Co

Por la noche se espera una mínima de -5 °C.

El pronóstico elaborado por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipa una jornada fría y con cielo cubierto para este domingo 9 de agosto en Plaza Huincul y Cutral Co.

Durante la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 5 °C, mientras que por la noche se espera una mínima de –5 °C.

En cuanto a las condiciones del viento, durante el día se prevén velocidades cercanas a los 19 km/h, con ráfagas de hasta 26 km/h. Por la noche, el viento aumentará y alcanzará los 26 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 46 km/h.

La Luna, en fase menguante

En el aspecto astronómico, la Luna se encuentra en fase menguante, con una iluminación aproximada del 14%, y transita por el signo zodiacal de Cáncer.

De esta manera, se espera un domingo con bajas temperaturas, cielo cubierto y un incremento del viento hacia la noche en ambas ciudades de la comarca petrolera.