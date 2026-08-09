Feria Punto Artesano: una propuesta para disfrutar de la producción local en Cutral Co, hoy domingo

La propuesta tendrá entrada libre y gratuita

La Municipalidad de Cutral Co, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, anunció la realización de una nueva edición de la Feria Punto Artesano, un espacio destinado a poner en valor el trabajo artesanal y la producción hecha a mano.

La actividad se desarrollará hoy domingo 9 de agosto, de 15 a 19:30 horas, en Casa de la Historia de la ciudad.

Durante la jornada, vecinos y visitantes podrán recorrer la feria y conocer distintas propuestas vinculadas con la producción artesanal, en un encuentro que busca promover el talento y el trabajo de emprendedores y artesanos locales.

La propuesta tendrá entrada libre y gratuita, por lo que se invita a toda la comunidad a participar y acompañar esta iniciativa cultural.