“El Mundo en Letras” cerró su 4° edición con una multitudinaria presentación de Felipe Pigna

Una propuesta que durante tres jornadas reunió literatura, educación, cultura y actividades para toda la comunidad

Este sábado finalizó la 4° edición del Festival del Libro y Expo Vocacional “El Mundo en Letras”, una propuesta que durante tres jornadas reunió literatura, educación, cultura y actividades para toda la comunidad en el Centro Cultural José H. Rioseco.

La jornada de cierre tuvo como principal protagonista al reconocido historiador Felipe Pigna, quien se presentó ante un auditorio colmado para compartir su libro “76”, una obra en la que aborda uno de los períodos más dolorosos de la historia argentina.

Durante el encuentro, Pigna también reflexionó sobre la actualidad del país y mantuvo un intercambio con los presentes, quienes tuvieron la posibilidad de realizar preguntas y participar de la charla.

Como parte de las actividades previstas para el cierre, Claudina Kutnowski presentó su libro “Inteligencia Laboral” en el Hall Foyer, sumando una propuesta vinculada al ámbito profesional y laboral.

Luego de la presentación del historiador, la programación continuó con la actuación musical del dúo Café Concert, que aportó un cierre artístico a la jornada. Finalmente, se realizó un sorteo de libros donados por los distintos vendedores que participaron de la feria.

De esta manera, “El Mundo en Letras” concluyó su cuarta edición con una importante convocatoria y volvió a consolidarse como un espacio de encuentro para acercar los libros, la lectura, la educación y distintas expresiones culturales a vecinos y visitantes de todas las edades.