Cutral Co: Sumando Vida celebró su primer aniversario con una merienda saludable

Los integrantes compartieron una jornada destinada a poner en valor el camino recorrido durante el primer año y a continuar difundiendo la importancia de adoptar hábitos saludables.

El grupo de autoayuda Sumando Vida celebró ayer sábado su primer aniversario con una merienda saludable en la Casa de la Historia. La actividad fue abierta a la comunidad y tuvo como objetivo promover hábitos saludables y acompañar a quienes buscan mejorar su calidad de vida.

Sumando Vida cumplió su primer año de actividades como espacio de acompañamiento para personas que buscan bajar de peso, incorporar hábitos saludables y cuidar su salud.

En el marco del aniversario, el grupo organizó una merienda saludable que se llevó a cabo ayer sábado en la Casa de la Historia, con entrada libre y gratuita.

Durante el encuentro, los integrantes compartieron una jornada destinada a poner en valor el camino recorrido durante el primer año y a continuar difundiendo la importancia de adoptar hábitos saludables.

Para obtener información sobre las próximas actividades de Sumando Vida, los interesados pueden comunicarse al 0299 15-507-3304.