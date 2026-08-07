Dos ocupantes de un auto volcaron y fueron rescatados por los bomberos de Plaza Huincul

Fue en el yacimiento Sierra Barrosa.

Los dos ocupantes de un vehículo que volcó debieron ser rescatados por los bomberos voluntarios de Plaza Huincul. Sin embargo, no quisieron ser trasladados al hospital de Complejidad Media, solo recibieron asistencia en el lugar.

Desde la central N° 17 de bomberos huinculenses se informó que el incidente ocurrió el jueves por la noche, pasadas las 22 cuando recibieron el pedido de auxilio. Dos dotaciones partieron hacia el yacimiento Sierra Barrosa -al que se accede desde la ruta provincial N° 17- para rescatar a las personas que quedaron atrapadas por el vuelco.

Se mencionó que al lugar ingresó la camioneta 4 x 4 del cuartel, acompañados por el vehículo de Patrimonial y de seguridad de YPF. En el móvil de los bomberos se desplazó la médica.

Una vez que arribaron al lugar donde se había producido el vuelco, los ocupantes fueron retirados y recibieron asistencia en el lugar porque no quisieron ser trasladados hasta el hospital de Complejidad Media de Cutral Co.

El auto volcado también fue retirado por los bomberos. Pasada la medianoche, retornaron al cuartel.