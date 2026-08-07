Convocan a hinchas de Alianza a quitar nieve de la cancha para jugar el domingo

Debido al temporal de lluvia y nieve que se registra en la provincia esta semana, la cancha del club Alianza de Cutral Co quedó cubierta de nieve.
En la jornada del miércoles hubo sol y los hinchas de la parcialidad conocidos como “Los pibes de siempre” se acercaron para sacar la nieve junto con integrantes de la comisión pero no pudieron finalizar la tarea.
La nieve que está a la sombra ahora está congelada así que desde la comisión convocaron a todos los hinchas de Alianza para acercarse a las 14 h al club y finalizar la tarea.
La ilusión es tener la cancha en condiciones para jugar el próximo domingo ante Patagonia por el torneo Lifune y sumar puntos para conseguir el campeonato. Los esperan en el estadio Pedro Álvaro Ducás a partir de las 14 h.