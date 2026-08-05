Transportistas cortan parcialmente el tránsito por ruta 17 en Plaza Huincul

Empresas locales perdieron los contratos con YPF frente a empresas de otras provincias

Desde temprano, un grupo de propietarios de camionetas y traffics de Cutral Co y Plaza Huincul impiden el paso de empresas de otras zonas en la ruta provincial 17.

Según explicó a este medio uno de los manifestantes, la medida es porque se dejó sin contratos a las empresas locales mientras que cada vez hay más empresas de otras zonas, principalmente Etap.

Hubo gestiones de los intendentes Ramón Rioseco y Claudio Larraza para que las empresas operadoras, principalmente YPF considerara al transporte local pero no obtuvieron respuestas.

La medida se extendió desde las primeras horas de la mañana y seguirá hasta las 10 h para luego dirigirse nuevamente a los municipios para la entrega de petitorio.