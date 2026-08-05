Qué dice el pronóstico para este miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con descenso de las marcas térmicas.
La temperatura máxima esperada será de 6° Centígrados y la mínima de 2° hacia la noche.
El viento se presentará del nordeste a 11 kilómetros con ráfagas de 15 kilómetros en el día; para la noche, rotará al cuadrante sudoeste a 18 kilómetros con ráfagas de 26 kilómetros.
Para el día, se pronostican lluvias y chaparrones. Para la noche se anuncia nevadas débiles.
Mientras que para el jueves, se indica una mínima de 0° y la máxima e 6° Centígrados.