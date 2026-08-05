Obra pluvioaluvional: habilitan el paso frente a la EPET 1 pero siguen los cortes de calles

Hay que prestar atención a las indicaciones y evitar el sector en la medida de lo posible

La Municipalidad de Cutral Co informó modificaciones en los cortes de calle en el barrio Cooperativa por la obra de entubamiento del agua, que posibilitará que calle Salta/ La Pampa ya no se inunde.

Los vecinos llevan varias semanas en obras y por ello se habilitan calles de manera provisoria. Según el nuevo plano, la calle Perito Moreno queda habilitada de avenida Olascoaga hasta la ruta 22, en sentido sur norte, pero no se puede girar por Principal Saez a la derecha porque está cortada en Alem y tampoco en La Pampa a la izquierda ni en Río Negro a la derecha. Es decir que desde la avenida, se puede girar recién en Perniseck y solamente hacia la izquierda.

Alem está habilitada de norte a sur desde La Pampa hacia la avenida Olascoaga pero no se puede doblar a la izquierda en Principal Saez y Eguinoa está habilitada de sur a norte de la avenida hasta La Pampa pero no se puede girar en Principal Saez a la derecha y en La Pampa si se puede girar a la izquierda pero solo una cuadra, obligadamente hay que volver por Alem.

Maestro Badilla está habilitada solo para el paso de vecinos, porque no se puede acceder desde Río Negro y tampoco desde La Pampa, pero se puede circular y Di Paolo solo entre Principal Saez y avenida Olascoaga.

Se recuerda que las habilitaciones son provisorias y podrán modificarse de acuerdo con el avance de la obra, las condiciones climáticas o por razones operativas.

En el plano adjunto se identifica la siguiente información:

– Rojo: cortes de calles vigentes.

– Verde: calles habilitadas provisoriamente para la circulación vehicular hasta el inicio de las tareas de pavimentación.

– Gris: sectores donde actualmente se están desarrollando los trabajos.

Se solicita a conductores y peatones transitar con precaución, respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal que trabaja en el sector