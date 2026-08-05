Intensas lluvias anegan calles y generan preocupación de vecinos en la comarca petrolera

El pronóstico indica que las condiciones de inestabilidad continuarán durante toda la jornada de este miércoles

Las intensas lluvias que se registran desde la madrugada de este miércoles provocaron complicaciones en distintos sectores de la comarca petrolera, donde vecinos comenzaron a compartir imágenes de calles anegadas y dificultades para circular.

Las postales que más repercusión tuvieron en redes sociales corresponden al barrio Centro Norte de Cutral Co, donde el agua cubrió gran parte de las calles, y al barrio Cooperativa, un sector especialmente sensible debido a la ejecución de la obra pluvioaluvional que continúa en desarrollo.

En este último barrio, la preocupación de los vecinos crece con el paso de las horas. Temen que las precipitaciones afecten la estabilidad del terreno en la zona intervenida por la obra, mientras el agua continúa acumulándose en distintos puntos.

El sector permanece con importantes modificaciones en la circulación debido a los trabajos que se ejecutan. Como consecuencia, el municipio implementó habilitaciones provisorias para garantizar el tránsito.

El pronóstico meteorológico indica que las condiciones de inestabilidad continuarán durante toda la jornada de este miércoles, con lluvias y chaparrones persistentes. Además, hacia la noche se prevé nevadas débiles en la comarca.