Condenaron a 10 años y ocho meses a un hombre acusado de matar a otro en Picún Leufú

La audiencia se concretó hoy.

Hoy, el tribunal integrado por Vanessa Macedo Font, Eduardo Egea y Leticia González resolvió condenar a 10 años y ocho meses de prisión Eliseo Uircán por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La víctima fue Gustavo Santos Villar y el hecho ocurrió el 8 de noviembre de 2025 en Picún Leufú.

De este modo, el tribunal le dio la razón a la fiscalía y a la querella que representa a la familia de la víctima, que solicitaron ese monto de pena en la audiencia que comenzó esta mañana en la Oficina Judicial de Cutral Co.

Tanto el fiscal jefe Gastón Litoard, como el abogado de la familia, Omar Pérez, coincidieron en solicitar esa cantidad de años porque entendieron que de algún modo reparaba lo ocurrido y que en un momento el propio Uircán reconoció haber cometido el homicidio. Sostuvieron además que no tiene antecedentes penales.

Las juezas y el juez rechazaron el pedido de absolución que planteó el defensor particular de Uircán. El hombre está con prisión preventiva después que se constató que no se encontraba en el lugar donde cumplía la prisión domiciliaria.

El tribunal sostuvo que la sentencia no está firme todavía y que deben transitarse otras instancias.

A la audiencia de hoy acudieron los familiares de la víctima.

El hecho en cuestión ocurrió ese 8 de noviembre cuando los dos hombres coincidieron en un local bailable de Picún Leufú y discutieron. El imputaddo fue hasta el lugar donde trabajaba retiró un cuchillo y una carabina calibre 22. Fue hasta la casa de la víctima en el barrio La Esperanza.

Cuando Santos salió de la vivienda se produjeron los disparos, uno de los cuales lo impactó. A pesar de haberlo trasladado de urgencia hasta el hospital de Cutral Co, no logró sobrevivir a la herida.