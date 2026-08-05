Acuerdo salarial petrolero: habrá más dinero para aquellos que más rápido trabajen (¿y la seguridad?)

El dinero extra es para personal permanente de perforación workover y pulling

El Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa firmó un acuerdo que implicará el pago de bonos no remunerativos para trabajadores directamente relacionados con el trabajo en el yacimiento.

El acta fue publicada por el sitio Econojournal y explica quiénes van a cobrar y cuánta plata. Como en cada situación, hay matices y se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío.

Por el lado positivo, los bonos podrían incrementar el salario hasta en 3 millones de pesos para los de perforación, 800 mil en pulling y 600 mil en workover.

Por el otro lado, los montos si pagan cuota sindical y no son acumulables. Para cobrar el equipo tiene que bajar el tiempo de trabajo. Por ejemplo, si un pozo se perforaba en 30 días y se puede perforar en 28 días, cada integrante del equipo cobra 3 millones de pesos extra. Ojo que no es acumulable, si bajan 4 días no se cobra seis, se cobran los 3 millones.

No solamente se cobra por reducir días sino que también pagan por reducir el trabajo en horas.

A partir de las nueve y hasta 12 horas de reducción por pozo construido: $500.000 por persona.

por persona. Mayor a 12 y hasta 18 horas de reducción por pozo construido: $1.000.000 por persona.

por persona. Mayor a 18 y hasta 24 horas de reducción por pozo construido: $1.500.000 por persona.

por persona. Mayor a 24 y hasta 48 horas de reducción por pozo construido: $2.000.000 por persona.

por persona. Mayor a 48 horas de reducción por pozo construido: $3.000.000 por persona.

El acuerdo firmado para las operaciones de perforación abarca a los maquinistas, enganchadores, peones de boca de pozo, mecánicos, electricistas y soldadores que integren la tripulación permanente de los equipos.

Las personas que hacen otro tipo de tareas, no están incluidos en este acuerdo.

En el caso de las operaciones de workover, el incentivo será de aplicación exclusiva para quienes integren la tripulación permanente de los equipos y se desempeñen como peones de boca de pozo, enganchadores, maquinistas y zampistas.

Las escalas del incentivo serían las siguientes:

A partir de las 12 y hasta 30 horas de reducción total por pozo en las tareas indicadas: $300.000 рor persona.

рor persona. Más de 30 horas de reducción total por pozo: $600.000 por persona.

Para el caso de las operaciones de pulling, el acuerdo alcanza, como los anteriores, únicamente a los trabajadores que integren la tripulación permanente de los equipos. Esto abarca a peones de boca de pozo, enganchadores y maquinista.

A partir de las 2 horas y 2,5 horas de reducción de tiempo de intervención promedio al mes en las tareas: $200.000 por persona.

por persona. Mayor a 2,5 horas y hasta 3 horas de reducción de tiempo de intervención promedio: $400.000 por persona.

por persona. Mayor a 3 horas y hasta 4 horas de reducción de tiempo de intervención promedio: $600.000 por persona.

por persona. Mayor a 4 horas de reducción de tiempo de intervención promedio al mes en las tareas indicadas: $800.000 por persona.

Econojournal además informa que el Sindicato de Petroleros quiere que se implemente desde julio pero las empresas quiere que empiece a regir desde agosto. Habrá una nueva reunión.

¿Y la seguridad?

En el acuerdo también se consigna que las empresas que presten servicios deberán conformar un equipo de apoyo operativo para asistir a las tripulaciones permanentes.

Por un lado esto generaría más puestos de trabajo, porque es una dotación extra. Y además permitiría “preservar en todo momento las condiciones de seguridad, salud y eficiencia operativa”, dice el acuerdo.

Se aclaró también que este equipo de apoyo operativo no cobra los incentivos explicados más arriba, porque no integran los equipos permanentes.