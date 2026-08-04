Plaza Huincul: abogado presentó pedido de juicio político y fue a comisión

El abogado condenado por estafa contra el Estado, Alfredo Cury, presentó en Huincul un pedido de juicio político

El polémico abogado Alfredo Cury presentó un pedido de juicio político contra el intendente Claudio Larraza y luego hizo lo mismo con el intendente de Centenario, Esteban Cimolai.

El documento ingresó por correspondencia y fue derivado a comisión para su análisis. En estos casos, se activa el procedimiento establecido en la carta orgánica para valorar si la solicitud cumple con los requerimientos y si es pertinente en sus planteos.

Cury apareció en el Concejo Deliberante de Plaza Huincul en mayo, se reunió con el concejal Sebastian Ávila y con el concejal Fernando Doroschenco. Días después Larraza fue denunciado en la justicia.

Tres meses después, Cury regresa pero esta vez con un pedido de juicio político. Pero no solo en Plaza Huincul sino que también ofreció sus servicios en Centenario, donde también presentó un pedido de juicio político contra Esteban Cimolai.

Cury no quiere resignar protagonismo en la vida pública de la provincia. Tomó notoriedad durante el juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén. En este juicio, se probó que personas en situación de pobreza cobraban 8 mil pesos de subsidio social cuando en realidad el Estado neuquino pagaba 50 mil pesos. La diferencia entre un monto y otro quedaba en manos de funcionarios y empleados públicos.

Pero en el caso específico de Cury, se demostró que cobró cheques a su nombre, en su cuenta sueldo, de dinero que provenía de estas maniobras. De acuerdo a lo acreditado en la causa judicial, Cury percibió diez cheques por un total de 490.500 pesos, en su mayoría como beneficiario directo, durante el período comprendido entre octubre de 2020 y octubre de 2021.

Los montos fueron depositados en su cuenta sueldo, lo que permitió establecer su participación en la maniobra. Por estos hechos, fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Cuando se hizo el juicio, quiso transmitir en vivo y se acreditó como periodista para un canal de Youtube. Pero se le impidió esa maniobra. Luego denunció a los jueces que lo juzgaron y fue el primero en las audiencias de impugnación de la sentencia. No está preso porque la sentencia no está firme.

Tanto en Plaza Huincul como en Centenario, Cury aprovecha herramientas democráticas para generar polémica. Y se apoya en sectores políticos que buscan desestabilizar gobiernos municipales, con el peligro que ello implica para la sociedad, sin que exista un clima social de reclamo ni inestabilidad pública.