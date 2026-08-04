Neuquén: un niño de 6 años murió en una pileta del EPAS

Cayó en una pileta donde se procesan líquidos cloacales. Investigan si había seguridad en el ingreso al predio

Fue en el barrio Confluencia, donde el EPAS tiene instalaciones para el tratamiento de efluentes cloacales. Para ello se utilizan enormes piletas, similares a las instaladas en zona de chacras de Plaza Huincul.

El predio del EPAS quedó en medio de la urbanización de la zona sureste de Neuquén capital. Ayer se inició una búsqueda desesperada de Tahiel Herrera, un nene con autismo que había salido de una vivienda donde se desarrollaba un cumpleaños, en un descuido.

En la búsqueda, primero de familiares y luego de la policía, se apuntaba a que había ingresado al predio del EPAS. En diálogo con Radio 7 de Neuquén, el comisario Rubén Rodríguez, coordinador de la zona sureste de la Policía de la Provincia del Neuquén, dijo que la policía entró al EPAS cerca las 21 h, junto con un equipo especializado de buzos tácticos.

El cuerpo de Tahiel fue encontrado en uno de los piletones, se lo rescató y por orden de la fiscal Lorena Juárez se le realizaba hoy una autopsia.

La fiscalía también investiga las grabaciones de las cámaras de seguridad del área y las medidas de control y cerramiento del acceso al predio, ya que las familias de Confluencia aseguran que siempre está abierto.