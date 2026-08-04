En septiembre estará finalizada la rotonda de la ruta 17 en Plaza Huincul

Se concluyó el tendido eléctrico por parte de la cooperativa Copelco

Así lo informó el municipio huinculense. Además, se indicó que finalizaron los trabajos realizados por Copelco para modificar el tendido eléctrico sobre la Ruta Provincial Nº 17, una intervención fundamental para dar continuidad y avanzar en la etapa final de la obra vial.

Se indicó que las tareas consistieron en el traslado de la línea hacia el margen sur de la ruta, con el objetivo de evitar el cruce del tendido eléctrico sobre el sector donde se ejecuta la rotonda. Esta adecuación permitió resolver una instancia técnica necesaria para retomar los trabajos y continuar con la ejecución del proyecto.

Por otra parte, desde la comuna se informó la obra corresponde al plan de mejoramiento del acceso norte a la ciudad por Ruta Provincial 17, en su intersección con la calle Azucena Maizani.

A partir de la finalización de esta intervención, la municipalidad retomará las tareas correspondientes a la obra y estableció un plazo estimado de 30 días para completar los trabajos, por lo que se prevé que la nueva rotonda quede finalizada durante el mes de septiembre.

Asimismo, se recomienda a quienes circulen por el sector transitar con precaución y respetar la señalización dispuesta, debido a que la próxima etapa de obra incluirá intervenciones sobre la cinta asfáltica.