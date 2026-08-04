Así será la atención odontológica esta semana en los Centros de Salud de la comarca

Este martes 4 de agosto, continuará el cronograma de atención odontológica en los centros de salud Otaño y Pampa, con la participación de profesionales que brindarán asistencia a pacientes adultos y niños, según el día establecido.
En el Centro de Salud Otaño, este martes atenderá la odontóloga Gabriela Biurrarena, mientras que el jueves 6 de agosto estará a cargo la odontóloga Andrea Ramírez.
Por su parte, en el Centro de Salud Pampa, el cronograma comenzará este martes 4 de agosto con la atención de la odontóloga Débora Sepúlveda, destinada a pacientes pediátricos. El miércoles 5 de agosto atenderá Andrea Ramírez, y el jueves 6 de agosto volverá a prestar servicio Débora Sepúlveda, también para niños.
Desde el servicio de Odontología recordaron que la atención se desarrolla en el horario de 8 a 20 horas, con el objetivo de garantizar el acceso a la salud bucal de la comunidad.