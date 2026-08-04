Esto anuncia el pronóstico para este martes en Cutral Co y Plaza Huincul

El cielo estará cubierto en el día y la noche.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para este martes una jornada con el cielo cubierto.

La temperatura máxima esperada es de 14° Centígrados y la mínima de 7° hacia la noche.

El viento se presentará del oeste a 33 kilómetros con ráfagas de 49 kilómetros en el día; para la noche, rotará al sur a 33 kilómetros con ráfagas de igual intensidad.

El cielo estará cubierto en el día y la noche.

Para el miércoles ya se anuncia el regreso de la inestabilidad, con una mínima de 4° y la máxima de 9° Centígrados.