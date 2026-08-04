Figueroa propone que la tierra fiscal se comprada por argentinos

La iniciativa ingresó a la Legislatura neuquina.

El gobernador Rolando Figueroa envió a la Legislatura una iniciativa para que las tierras fiscales de Neuquén quede en manos de argentinos o de entidades jurídicas argentinas.

El mandatario neuquino utilizó su cuenta en la red social X para hacer el anuncio. “El proyecto para modificar la Ley de Tierras Fiscales y ordenar el acceso a un recurso estratégico y finito: nuestra tierra”, comenzó en su posteo.

Luego agregó que su intención es que sea “prioritariamente para neuquinos y argentinos con arraigo y vinculación efectiva con nuestra provincia, para impulsar nuestra producción, turismo, empleo y desarrollo sostenible”. Agregó que la tierra de Neuquén tiene que estar al servicio de los neuquinos, del desarrollo y de las próximas generaciones.

El proyecto, en su artículo 1° modificado señala que “el Poder Ejecutivo promoverá el cumplimiento de la función social de la tierra fiscal, mediante su arrendamiento y enajenación en forma progresiva y orgánica a favor de los auténticos trabajadores del campo”.

Enseguida indica que la norma es “fundamental para la interpretación y aplicación de esta Ley, el concepto de que la tierra no debe constituir un bien de renta sino un instrumento de trabajo”.

“El objetivo principal de la Ley es la protección del campesinado y la reactivación de la tierra fiscal a través del incentivo a proyectos productivos vinculados a las actividades ganaderas, agrícolas, forestales, turísticas, industriales o de agregado de valor, que promuevan el arraigo, la generación de empleo, el desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales de dominio provincial”.

En su parte final, se indica que solo “podrán adjudicarse tierras fiscales en venta o en arrendamiento a personas humanas o jurídicas argentinas”.



Antes del inminente tratamiento de la ley de Tierras en el Senado este jueves, Figueroa dio a conocer esta propuesta.