ESNALDO GASTÓN COFRÉ CONTRERAS

NECROLÓGICA QEPD

01/11/1946 – 04-/08/2026



“Tu memoria vivirá para siempre en nuestros corazones. Gracias por cada momento y por todo tu amor. Siempre estarás presente en nuestras vidas”.



El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociado y comunican que sus restos, velados en sala “B” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co, serán inhumados el día 05/08/2026 a las 13:00 horas en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.