Cruce entre Tribuna Docente y la conducción de ATEN de la comarca tras la movilización por el paro

Tribuna Docente cuestionó a la conducción de la seccional local al sostener que sufrió "discriminación gremial"

La jornada de paro docente nacional del lunes 3 de agosto derivó en un intercambio público entre la agrupación Tribuna Docente de Cutral Co y Plaza Huincul y la conducción de la seccional ATEN de la comarca petrolera, luego de la movilización realizada en la ciudad de Neuquén.

A través de una publicación en redes sociales, Tribuna Docente cuestionó a la conducción de la seccional local al sostener que sufrió “discriminación gremial” por pertenecer a un espacio opositor. Según expresó la agrupación, sus integrantes viajaron igualmente a la capital provincial para participar de la movilización, pese a que, aseguran, no contaron con las mismas garantías que otros afiliados.

Además, sostuvo que la disposición de los trabajadores para continuar con las medidas de fuerza “es sólida” y reclamó la inmediata apertura de la mesa salarial y que los fondos sindicales sean destinados a fortalecer las medidas de lucha.

La respuesta de ATEN

Horas después, la seccional ATEN Cutral Co y Plaza Huincul respondió desde su cuenta oficial en redes sociales bajo el título “Ante la mentira, elegimos decir la verdad”.

Desde la conducción rechazaron las acusaciones formuladas por Tribuna Docente y aseguraron que la información difundida “es falsa”. Indicaron que en la movilización anterior se inscribieron cuatro integrantes de ese espacio y que en la convocatoria del lunes fueron cinco, afirmando que en ambos casos se garantizó el reconocimiento de combustible y el almuerzo para cada uno de los participantes.

Asimismo, la conducción sostuvo que el objetivo de las publicaciones de Tribuna Docente es “desgastar y debilitar” a la actual gestión sindical. En ese sentido, expresó que las disputas internas favorecen al Gobierno provincial en un contexto de conflicto con los trabajadores de la educación.

Finalmente, ATEN llamó a los docentes de la comarca a no dejarse confundir por “la confrontación permanente” y aseguró que la conducción continúa priorizando la defensa de los derechos colectivos y la administración responsable de los recursos del sindicato.