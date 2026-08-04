Cutral Co invita a participar de un curso gratuito de arbitraje de handball

La propuesta contará con las disertaciones de María Sol de Armas y Evan Guzmán

En el marco de las actividades de capacitación abiertas a la comunidad, se realizará en Cutral Co un Curso de Arbitraje de Handball, destinado a quienes deseen adquirir conocimientos sobre el reglamento y la conducción de partidos de esta disciplina.

La propuesta contará con las disertaciones de María Sol de Armas y Evan Guzmán, integrantes de la Liga Regional de Handball Comunitaria Federal, quienes compartirán herramientas teóricas y prácticas para la formación de nuevos árbitros.

La capacitación se desarrollará el miércoles 5 de agosto de 2026, de 18:30 a 21:30, en el gimnasio del Parque de la Ciudad. La convocatoria es abierta a toda la comunidad, por lo que podrán participar tanto personas vinculadas al handball como quienes tengan interés en iniciarse en el arbitraje deportivo.