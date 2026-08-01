Empieza agosto y este es el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con cielo cubierto.
La temperatura máxima esperada es de 11° Centígrados y la mínima de 7° hacia la noche.
El viento se presentará del sudoeste a 41 kilómetros con ráfagas de 50 kilómetros en el día; para la noche, rotará al oeste a 31 kilómetros con ráfagas de 52 kilómetros.
El cielo estará cubierto en el día y la noche.
Para el domingo, la temperatura máxima será de 14° Centígrados y la mínima de 1° bajo cero.