Hoy inaugurarán la ampliación del IFD N° 14 de Cutral Co

Habrá una ceremonia a las 11:30.

La segunda etapa de ampliación del Instituto de Formación Docente N° 14 Aníbal Ponce quedará inaugurada este mediodía. Se espera que el gobernador Rolando Figueroa esté en la ceremonia.

Para su ejecución se dispuso de una inversión de 1.298 millones de pesos, que se ejecutó a través de la modalidad de administración delegada al municipio de Cutral Co. Para ello se firmó una convenio con Provincia.

A esta institución concurren más de 400 estudiantes que se forman como profesores en Educación Secundaria. La ampliación era un compromiso que estaba pendiente cuando se construyó el edificio propio, en Gregorio Álvarez y JJ Valle, en el barrio Pueblo Nuevo.

La directora de Educación Superior del Consejo Provincial de Educación (CPE), Ana Laura Sotz, destacó que esta inauguración “representa mucho más que la apertura de un espacio físico; es la concreción de un proyecto que reafirma el compromiso con la educación pública y con la formación de las futuras generaciones de docentes”.

El IFD N° 14 fue creado en el año 1989 y durante décadas compartió el edificio con la EPET N° 1 hasta que logró el propio. Aquí se dictan los profesorados en Biología, Matemática, Física, Química, Lengua y Literatura; Geografía, y Filosofía que fue el último creado.

La ampliación realizada contempla la construcción de dos nuevas naves, dispuestas en “L” y ubicadas en sentido contrario a la actual estructura.

El diseño dispuesto habilitará un patio interno central, pensado a modo de espacio de articulación de actividades institucionales y de encuentro de la comunidad. Se adosó al edificio original de 1.200 metros cuadrados, que también poseía la misma forma, mejorando la circulación.

El sector que se inaugura tiene una superficie cubierta de 650 metros cuadrados y sumará cuatro aulas, un aula magna, sanitarios para estudiantes y personal -incluyendo un baño accesible- oficinas administrativas, preceptoría, biblioteca y espacios de tránsito.

Las intervenciones hechas significaron, además, mejoras en distintos sectores del edificio existente: se realizó una readecuación del acceso, adecuaciones en sanitarios, incorporación de parasoles en aulas hacia el sector norte, y se optimizaron las condiciones de ventilación e iluminación con renovación de aberturas.