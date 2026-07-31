Gobierno quiere realizar escrituras de forma masiva para que más familias accedan al Neuquén Habita

Hay un atraso importante en la confección de escrituras y por ello se busca realizar un "trámite masivo"

El programa Neuquén Habita permite a las familias que cuenten con escrituras acceder a la financiación de la ampliación o construcción de una vivienda. Y muchos postularon pero no tenían la escritura.

Es que el propio gobierno provincial estuvo atrasado por años con la entrega de este documento y por ello ahora se implementará un sistema que “agilice el trámite masivo”, se explicó.

En principio van a trabajar en conjunto la secretaría de Vivienda y Hábitat, dependiente del ministerio de Infraestructura y la Escribanía General de Gobierno para establecer un esquema de trabajo conjunto y articulado que optimice los estudios de títulos, la confección de las escrituras hipotecarias y la totalidad de las actuaciones notariales y registrales necesarias para la operatoria de los créditos Neuquén Habita destinados a la construcción, refacción y ampliación de vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

A partir de este convenio, la Escribanía General de Gobierno recibirá y gestionará una parte de las escrituras remitidas por la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), realizando los estudios de títulos correspondientes, formulando las observaciones documentales cuando sean necesarias e instrumentando las escrituras de constitución de garantía hipotecaria. Y a la vez se trabajará en conjunto con el Colegio de Escribanos de la provincia.

En tanto, ADUS proveerá la documentación y los antecedentes requeridos para cada expediente, al tiempo que ambas dependencias unificarán los circuitos administrativos con el fin de dar mayor celeridad y fluidez a las actuaciones correspondientes.

El convenio establece además plazos precisos para la concreción de los estudios de títulos, fija los valores aplicables a las intervenciones notariales y contempla mecanismos de coordinación administrativa que permitan optimizar los tiempos de respuesta, brindando mayor previsibilidad a las familias beneficiarias del programa.

Participaron de la firma del convenio la escribana general de gobierno, Laura Miranda; la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio; y el presidente de ADUS, Pablo Dietrich. La articulación entre los organismos forma parte de la estrategia del Gobierno provincial para simplificar procesos, fortalecer la gestión pública y facilitar el acceso a las soluciones habitacionales que impulsa el programa Neuquén Habita, acompañando de manera directa a las familias en cada etapa del trámite hasta la concreción efectiva del crédito.