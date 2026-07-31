Este es el pronóstico para el último día de julio en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con cielo mayormente cubierto en el día.
La temperatura máxima esperada es de 15° Centígrados y la mínima de 0° hacia la noche.
El viento se presentará del oeste a 35 kilómetros con ráfagas de 47 kilómetros en el día; para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 33 kilómetros con ráfagas de 57 kilómetros.
El cielo estará mayormente cubierto en el día y para la noche estará parcialmente nublado.
La temperatura para el sábado se espera en el orden de los 12° Centígrados y la mínima de 6°.