Construirán dos escuelas secundarias al sur de Cutral Co: hoy lo confirmaron

Al final del acto, el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Ramón Rioseco abordaron el tema.

Los proyectos para la construción de dos escuelas secundarias -un Cpem y una técnica- fue confirmado hoy por el gobernador Rolando Figueroa y el intendente cutralquense, Ramón Rioseco.

Una vez que terminó el acto de inauguración de la ampliación del IFD N° 14, las autoridades realizaron una ronda de prensa, donde abordaron varios temas, entre ellos el de educación.

Entre las propuestas que están abordando en conjunto entre municipio y provincia, figura la de dos nuevos establecimientos.

“El sueño y el compromiso es hacer un nuevo Cpem y una nueva técnica. Tenemos los terrenos y la instrumentación del convenio y cuando definamos, firmaremos el convenio”, sostuvo el intendente Rioseco.

Al ser consultado sobre la ubicación, el jefe comunal indicó que será “en el sur porque hay un crecimiento muy grande, por lo menos la Epet en el sur (del ejido urbano) y el Cpem no lo tenemos definido”.

En tanto, Figueroa explicó que “la idea es comenzar a fin de año con todo el proceso licitatorio, las contrataciones y arrancar cuanto antes”.

“Es para nosotros muy importante porque se han sobrecargado algunos colegios. Durante años no se construyeron escuelas, incluso en el oeste de la capital neuquina hace más de 20 años”, aclaró. Por esta razón es que se levanta una Epet Y otro Cpem.

Figueroa celebró el trabajo “en equipo que hacemos con los intendentes” porque según entendió “está dando sus frutos”. “Hemos hecho mucho y nos falta también”.

Sin embargo, “lo importante es que no nos vamos a salir de ese rumbo, es importante fortalecer la educación pública, dotar de infraestructura, pero también de herramientas”.

Finalmente, Figueroa dijo que en Neuquén hay 19 IFD y destacó que no es un hecho menor que son 1000 alumnos que estudian para ser docentes y que tengan sus becas Gregorio Álvarez.