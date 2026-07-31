ANIBAL MONTESINO

QEPD NECROLÓGICA

17/09/1939 – 31/07/2026

“Con profundo dolor despedimos los restos de quien en vida fue Montesino Aníbal. Gran padre, gran abuelo!”

“Aunque la muerte no es muerte, si no vida. Descansa en paz padre querido, descansa en paz abuelito querido, gracias por todo el amor, la felicidad y la unión que nos dejaste en nuestras vidas!”

“¡Nos vemos en el cielo!”



¡Te amamos para siempre!



Tus hijos/as, nietos/as, bisnietos, nietos políticos, tataranietos, nueras y yernos.



El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociado y comunican que sus restos, velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co, serán inhumados el día 01/08/2026 a las 16:00 horas en la necrópolis de Plaza Huincul. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.