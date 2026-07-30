YPF avanza en el Proyecto GNL, perforará 12 pozos mientras busca financiación internacional

Los primeros trabajos se harían en el segundo cuatrimistre de 2027. Habrá audiencia pública

Todavía no están todos los acuerdos firmados, faltan varios pasos en el camino del desarrollo del gas natural licuado (GNL) para exportación desde las áreas cercanas a Cutral Co. Pero YPF avanza un poco más.

Esta semana se informó que está iniciado el proceso de permiso ambiental para la perforación de 12 pozos en el bloque Buena Esperanza, un plan piloto que implicará una inversión de 160 millones de dólares.

El periodista Cristian Navazo informó en MasE que habrá una audiencia pública como lo prevé la ley ambiental en Neuquén. El intendente Ramón Rioseco confirmó esa audiencia a este medio. Uno de los desafíos de todo este proyecto es su cercanía con Cutral Co y Plaza Huincul y por ello este primer paso tiene relevancia política porque implicará una exposición del proyecto a la comunidad; aunque esta es una zona acostumbrada a vivir cerca del desarrollo industrial petrolero.

Este inicio del trámite de licencia ambiental es un primer paso pero todavía queda camino por recorrer. Porque YPF firmó la conformación de una sociedad de objeto único con ENI (Italia) y XRG (Arabia Saudita) para el desarrollo de los cinco bloques cercanos a la comarca petrolera, Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte, y Las Tacanas I y II. Pero la concesión firmada por la provincia de Neuquén es solo para YPF, por lo que está pendiente el trámite de informar y que se apruebe la participación de esta nueva sociedad en la concesión de estos bloques.

En simultáneo, la sociedad creada entre YPF, Eni y XRG busca financiación internacional para llevar adelante la producción de gas con destino a los barcos donde se lo licúa y exporta. Las empresas buscan activamente financiamiento internacional en los mercados globales, con el objetivo de firmar la Decisión Final de Inversión (FID) antes de fin de año, asegura Navazo en su artículo. El plazo es flexible y depende mucho de un escenario global cada vez más volátil por los conflictos armados en Medio Oriente.

Mientras tanto, en Meseta Buena Esperanza la empresa YPF pretende poner primera. Si todo marcha bien sería en el segundo cuatrimestre de 2024, dijo Rioseco a Cutral Co al Instante.

El proyecto en estudio consiste en la construcción de 3 locaciones y sus caminos de acceso, la perforación y terminación de 12 pozos, el tendido de 5 ductos con trampas, la construcción de 2 instalaciones concentradas, y su operación, mantenimiento y abandono.