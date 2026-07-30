Petrolero Argentino definió su cuerpo técnico para el cierre del Torneo Oficial

Con personas identificadas con los colores del club

El club Petrolero Argentino presentó al equipo de trabajo que dirigirá al plantel de Primera División durante las cuatro fechas restantes del certamen. La nueva conducción está integrada por personas vinculadas a la institución.

La dirección técnica estará a cargo de Diego Maldonado. El entrenador cuenta con experiencia en el ámbito del fútbol y asume el cargo para conducir al primer equipo del club.

Como ayudante de campo se incorporó Lautaro Tiznado, realizó su formación en el club y recientemente se desempeñó como entrenador en la categoría 2011.

El cuerpo técnico se completa con Ale Gonzales en la función de preparador físico. Su incorporación tiene como objetivo trabajar con el plantel para los compromisos que restan en el calendario del torneo.

Con esta conformación, el club busca afrontar el tramo final de la competencia con personal que conoce la identidad de la entidad.