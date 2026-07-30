Crece el número de camiones varados en Cutral Co: son más de 200

Ayer hubo control de salud para los choferes.

Mientras se mantienen las condiciones atmosféricas adversas en la cordillera y está restringido el tránsito por los cruces internacionales, los transportistas aguardan en Cutral Co, la posibilidad de avanzar.

El paso internacional Pino Hachado tiene una determinada cantidad de horas en las que está habilido. Ese es el momento en que empiezan a salir desde Cutral Co rumbo a Zapala. Sin embargo, cada día se suman más las camiones de todo tipo de carga que aguardan avanzar hacia Chile.

Las avenida Domingo Savio es el primer lugar donde se instalaron los conductores, en doble fila. Se dejó liberada una de las manos para facilitar el tránsito en el sector. A pesar de ello, la fila se extiende.

Desde el mediodía de ayer, se comenzaron a ubicar en la banquina norte de la Ruta 22. Esta mañana la enorme hilera se extendía hasta casi el monumento a Messi.

En la Ruta 22, a la altura del semáforo se instaló un patrullero de la Policía que es el encargado de explicar la situación y orientar a los conductores dónde deben quedarse.

El tráiler de Protección Civil del municipio de Cutral Co está en el ingreso al Parque de la Ciudad porque allí se les informa que se cuenta con sanitarios, duchas y agua caliente. Además del bufet.

Hay otro grupo de transportistas que están estacionados a la vera de la cerámica Cersinpat.

Operativo de salud

En tanto, ayer los agentes sanitarios urbanos y periurbanos del hospital de Cutral Co y Plaza Huincul, en coordinación con el Área Programa, desplegaron un operativo de control y asistencia a los choferes de camiones.

La iniciativa surgió tras una reunión con el Comité de Emergencias de ambas localidades. El objetivo principal de la atención sanitaria es garantizar la salud de los choferes mediante el control de pacientes con patologías crónicas para la detección temprana de condiciones de riesgo, la revisión de medicación para que cumplan de sus tratamientos habituales y la realización de controles generales de salud para un monitoreo clínico básico.

El operativo cuenta con la participación activa del equipo de salud del hospital, coordinado por el jefe de los agentes sanitarios Lucas Giménez junto a los agentes Claudio Sandoval, Verónica Mellado y demás integrantes del dispositivo.

Asimismo, la labor se articula de manera directa con la guardia del hospital, a cargo del jefe Edgardo Sosa, y el personal de enfermería, quienes se sumaron para colaborar en los controles sanitarios tras la gestión coordinada con el área de conducción del hospital, liderado por la directora Vanesa Riveros.