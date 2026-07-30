APPRyN Sur aprobó su balance en asamblea ordinaria

La asamblea se realizó el pasado sábado 25 de julio

La Comisión Directiva de APPRyN Sur comunicó a sus socios y a la comunidad del Rally Neuquino la realización de su Asamblea Ordinaria de Aprobación del Balance. El encuentro tuvo lugar el pasado sábado 25 de julio con la participación de integrantes de la comisión y asociados de la institución.

Durante la reunión, el balance correspondiente al ejercicio 2025 fue aprobado por decisión unánime y no recibió observaciones por parte de los presentes. Esta acción permite a la asociación dar cumplimiento a sus obligaciones administrativas, contables y legales.

A partir de esta aprobación, la entidad informó que mantiene su situación institucional y jurídica regularizada. Según el comunicado, la asociación cuenta con toda la documentación y los requisitos exigidos por los organismos de control al día.

Desde la conducción de la institución agradecieron la presencia de los socios y señalaron que el objetivo de estas gestiones es trabajar con transparencia en beneficio del desarrollo del rally en la región.